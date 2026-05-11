来シーズンから活動拠点を栃木県に移すラグビー三重ホンダヒートの今シーズンの最終戦が9日、三重県鈴鹿市で行われ、約5400人のファンが声援を送りました。地元・鈴鹿市でのラストマッチとなった9日、三重ホンダヒートの最後の雄姿を見届けようと、約5400人のファンが会場に詰めかけました。愛知県に拠点を置くトヨタヴェルブリッツとの東海ダービーとなった試合は、前半だけで5つのトライを奪った三重ホンダヒートが最終戦を勝利