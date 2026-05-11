あなたは社内データを未承認のAIに入力した――。そんな身に覚えのない“監査結果”を突きつけ、懲戒処分を避けたければビットコインを支払えと迫る不審なメールが出回っています。生成AIの利用ルールに対する不安につけ込んだ新手の詐欺メールとみられ、注意が必要です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■生成AIの利用違反をでっち上げる巧妙な文面問題のメールの件名は「【重要】内部セキュリティ監査