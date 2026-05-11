【前編を読む】人生の締めくくりに「友だち」はいらない…超ベストセラー作家がそう考える理由「孤独感」に悩まされないために『嫌われる勇気』の著者で、哲学者の岸見一郎さん（70歳）はこれまで、損得勘定や上下関係で人間関係を考えたことがない。友だちは片手で数えられるほどというが、「友だちがいないと寂しいという考えも間違いだ」と、こう述べる。「私が研究しているオーストリアの心理学者、A・アドラーの著書に『共同