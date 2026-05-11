EXILEのTAKAHIRO（41）が、台湾旅行で腕のタトゥーが見えるプライベートショットを公開し、話題になっている。【もっと読む】タトゥーがある人は悪性リンパ腫の発症リスクが1.8倍に スウェーデンで患者約3000人に調査TAKAHIROはLDH加入前からタトゥーがあり、アーティスト活動中は長袖を着用するなどして目立たないようにしていたものの、検索ワード候補に「TAKAHIRO タトゥー」とあがってくるほどで、“タトゥー問題”は風化