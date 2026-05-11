ラ・リーガ 25/26の第35節 バルセロナとレアル・マドリードの試合が、5月11日04:00にカンプノウにて行われた。 バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、フェルミン・ロペス（MF）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ジュード・ベリンガ