◆ファーム・リーグロッテ５ｘ―４巨人（１０日・江戸川）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が“今季公式戦１号”をマークした。ファーム・リーグのロッテ戦（江戸川）に「６番・中堅」で出場。１―２の４回１死で先発左腕・秋山の１３８キロ直球を強振し左翼越えにソロを放った。両翼９０メートルとはいえ、相手左翼手が途中で打球を追うのを諦めた一発を「グラウンドも小さかったので。入ってくれと思っていました」と振り返った