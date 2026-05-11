5月10日に行われたWIN5は1179票的中で、45万8890円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたNHKマイルカップ（G1・芝1600m）は、レーン騎乗のロデオドライブが勝利した。【NHKマイルC】レーンお見事！ロデオドライブが大外一気、測ったような差し切りV1179票的中1レース目京都10R橘ステークスタガノアラリア単勝1番人気2レース目東京10RメトロポリタンSウエストナウ単勝3番人気3レース目新潟11R谷川岳Sランフォーヴァウ単勝