プレミアリーグ 25/26の第36節 ノッティンガム・フォレストとニューカッスルの試合が、5月10日22:00にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはタイウォ・アウォニー（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、ディラン・バクワ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはウィリアム・オスラ（FW）、ジョエリントン（FW）、ニック・ウォルト