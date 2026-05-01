プレミアリーグ 25/26の第36節 ノッティンガム・フォレストとニューカッスルの試合が、5月10日22:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはタイウォ・アウォニー（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、ディラン・バクワ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはウィリアム・オスラ（FW）、ジョエリントン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ニコラス・ドミンゲス（MF）からライアン・イェーツ（MF）に交代した。

61分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ジェイコブ・マーフィー（MF）、ニック・ウォルトメイド（FW）に代わりハーベイ・バーンズ（FW）、ジェイコブ・ラムジー（MF）がピッチに入る。

64分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ディラン・バクワ（FW）からオマリ・ハッチンソン（MF）に交代した。

71分、ニューカッスルが選手交代を行う。ウィリアム・オスラ（FW）からヨアネ・ウィサ（MF）に交代した。

73分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。タイウォ・アウォニー（FW）からクリス・ウッズ（FW）に交代した。

その直後の74分、ついに均衡が崩れる。ニューカッスルのジェイコブ・ラムジー（MF）のアシストからハーベイ・バーンズ（FW）がゴールが生まれニューカッスルが先制する。

83分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。ルカ・ネッツ（DF）、イゴル・ジェズス（FW）に代わりロレンツォ・ルッカ（FW）、ジェームズ・マカティー（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。ジェームズ・マカティー（MF）のアシストからエリオット・アンダーソン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もニューカッスルの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ノッティンガム・フォレストは49分にイゴル・ジェズス（FW）、54分にライアン・イェーツ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 00:10:16 更新