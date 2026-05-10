航空業界は1回のフライトで膨大な燃料を消費しており、脱炭素化が最も難しい分野のひとつとして知られています。ところが、多くの旅客機に用意されているファーストクラスやビジネスクラスを廃止したり、最新航空機を導入したりするなどの効率化によって、二酸化炭素排出量を半減できる可能性があるとの研究結果が発表されました。Large carbon dioxide emissions avoidance potential in improved commercial air transport effic