【ブンデスリーガ】ライプツィヒ 2−1 ザンクト・パウリ（日本時間5月9日／レッドブル・アレーナ）【映像】安藤智哉、大ジャンプ→驚異の“豪快ヘッド”炸裂ザンクト・パウリに所属する日本代表DFの安藤智哉が、驚異のジャンプ力を見せた。ザンクト・パウリは日本時間5月9日、ブンデスリーガ第33節でライプツィヒと対戦。安藤は3バックの右でスタメン出場した。するとゴールレスで迎えた44分に安藤が高さを見せる。GKマールテン・