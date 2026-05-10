１０日放送の日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデンストーンズ）」（日曜・午後９時）に、９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の目黒蓮が出演。主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（福田雄一監督）で共演する高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也とともに登場した。米国ハリウッド製作ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」の撮影のため今年１月からカナダに滞在している目黒は、約３か月ぶ