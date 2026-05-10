今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大が１０日、チームの新スポンサーのレッドブルが主催したチャリティーランニングイベント「ウィングス・フォー・ライフ・ワールドラン２０２６」に参加した。今年の箱根駅伝６区３位と好走した石川浩輝（２年）、４年目で箱根駅伝初出場を目指す鳥井健太（４年）らが、２月のミラノ・コルティナ五輪ス