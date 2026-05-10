Amazon、Microsoft、Googleの親会社であるAlphabet、Meta、Oracleといった大手テクノロジー企業は、AI向けの計算資源を支えるためにデータセンターへの投資を急拡大させています。Forethoughtの研究者であるFin Moorhouse氏がXに投稿したグラフでは、これらの大規模クラウド企業によるデータセンター投資が、アメリカの歴史的な巨大プロジェクトと比べても非常に大きな規模になっていることが示されています。Fin Moorhouse (@finm