日本のバレエ界のトップに君臨してきた世界的バレエダンサー熊川哲也さん（54）の最新ショットが話題となっています。【写真】シルバー長髪をなびかせて舞う熊川哲也さん熊川さんが総監督を務めるバレエ団体「K-BALLET TOKYO」の公式インスタグラムで近影を公開。白髪のロングヘアに、50代とは思えない鍛え上げた逆三角形の肉体で華麗に舞う動画をアップしました。5月より上演の「SpringTour2026パリの炎」においてロベスピエール