日本のバレエ界のトップに君臨してきた世界的バレエダンサー熊川哲也さん（54）の最新ショットが話題となっています。



【写真】シルバー長髪をなびかせて舞う熊川哲也さん

熊川さんが総監督を務めるバレエ団体「K-BALLET TOKYO」の公式インスタグラムで近影を公開。白髪のロングヘアに、50代とは思えない鍛え上げた逆三角形の肉体で華麗に舞う動画をアップしました。5月より上演の「SpringTour2026パリの炎」においてロベスピエール役としての特別出演する予定で、汗だくで踊る姿で上々の仕上がりをアピールしています。。



SNS上では「白髪になっててビックリ」「素敵過ぎます」「いつまでも華がある方」「渋すぎのイケオジ、、」「かっこいい…！」「蓄積された重厚感」「オーラがすごい」「え？！何歳？！」「一瞬で魅了されました」などの声が寄せられました。



熊川さんは1987年に英国ロイヤル・バレエ学校に留学。89年にはローザンヌ国際バレエコンクールで日本人初の金賞を受賞しました。99年には、「K-BALLET COMPANY」を設立し、芸術監督/プリンシパルダンサーとして団を率いるほか、演出・振付家としても才を発揮。また、後進の育成機関「K-BALLET SCHOOL」の創設や「K-BALLET TOKYO」の総監督に就任、バレエ芸術文化の振興を目的とした一般財団法人熊川財団を創立するなど、幅広くバレエ界をけん引しています。