10日、新潟県内で火事が相次ぎ、新潟市中央区では飲食店の一部を焼き1人がけがをしました。 午前8時過ぎ、新潟市中央区日の出のアベック食堂で「火が見える」と近くを通りかかった人から警察に通報がありました。 火は食堂の1階部分を焼き、約1時間半後に消し止められましたが、食堂関係者の60代男性が顏や手に軽いやけどを負い病院に搬送されました。命に別条はありません。 一方村上市瀬波温泉では午前3時半過ぎ「林野火災が