【J1百年構想リーグ EAST第16節】(三協F柏)柏 1-0(前半0-0)川崎F<得点者>[柏]細谷真大(73分)主審:大橋侑祐└細谷真大が決勝弾! エースの15試合ぶりゴールで川崎Fに勝利の柏、連敗を「6」でストップ