SEKAI NO OWARIが、5月11日に自身の楽曲「眠り姫」を再レコーディングして配信リリースする。このたび、リリースを迎える「眠り姫（Happy Ending Version）」の配信ジャケットが公開された。ジャケットを手がけたのは、『大好きな妻だった』『BADDUCKS』『DOGA』などで注目を集める漫画家・武田登竜門。SEKAI NO OWARIのメンバーをモチーフに日常の中にあるふとした幸せの瞬間を切り取ったイラストを本楽曲のために描き下ろし、「H