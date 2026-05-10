SEKAI NO OWARI、「眠り姫（Happy Ending Version）」ジャケット公開。イラストは武田登竜門描き下ろし
SEKAI NO OWARIが、5月11日に自身の楽曲「眠り姫」を再レコーディングして配信リリースする。このたび、リリースを迎える「眠り姫（Happy Ending Version）」の配信ジャケットが公開された。
ジャケットを手がけたのは、『大好きな妻だった』『BADDUCKS』『DOGA』などで注目を集める漫画家・武田登竜門。SEKAI NO OWARIのメンバーをモチーフに日常の中にあるふとした幸せの瞬間を切り取ったイラストを本楽曲のために描き下ろし、「Happy Ending Version」というタイトルに相応しい、温かく穏やかな世界観を表現している。
SEKAI NO OWARIはこの「眠り姫（Happy Ending Version）」リリースで15周年イヤーの幕開けを飾り、ドームツアーや新マネージメント会社の始動など活発な動きを進めている。
■Digital Single「眠り姫（Happy Ending Version）」
2026.5.11 Release
https://sekainoowari.lnk.to/nemurihimePR
◾️＜SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞
特設サイト：https://www.sekainoowari-tour.jp/
▼京セラドーム大阪 / KYOCERA DOME OSAKA
2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00／土日祝休業）
https://kyodo-osaka.co.jp
▼東京ドーム / TOKYO DOME
2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00
お問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
▼チケット
◯金額（全席種共通）12,000円（税込）
◾️「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/sekai-no-owari/
場所：【愛知】 HMV栄
期間：2026年5月2日（土）〜 2026年5月10日（日）
営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。
愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F
地下鉄 東山線・名城線 栄駅より徒歩約5分
https://www.hmv.co.jp/store/sak/
場所：【福岡】 HMV＆BOOKS HAKATA
期間：2026年5月16日（土）〜 2026年5月24日（日）
営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階
https://www.hmv.co.jp/store/bhk/
場所：【大阪】 HMV＆BOOKS NAMBA
期間：2026年5月30日（土）〜 2026年6月14日（日）
営業時間：11:00〜20:00 ※整理券配布日の入場開始時間は11:30となります。
大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F
なんば（地下鉄線）／大阪メトロ御堂筋線1番口ほか
https://www.hmv.co.jp/store/bsb/
▼商品に関して
在庫には限りがございます。期間中でも販売を終了する場合がございます。上記期間終了後、状況により再販の可能性がございます。
▼EC販売に関して
一部の商品を除き、ECサイトでの販売を予定しております。あわせてご利用ください。
▼事前来店予約に関して
混雑緩和のため、ご来店には一部予約枠を設ける予定です。詳細は後日発表いたします。
▼お問い合わせ
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※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。
なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。
http://www.universal-music.co.jp/faq/
受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)
※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。
※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。
関連リンク
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