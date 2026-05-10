アンジェリーナ1/3によるソロプロジェクト・aillyが、6月3日(水)にシングル「B.T.G」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、「B.T.G」(読み：ビート・ザ・ゲーム)と題し、“ゲームに勝つ”を意味する「Beat The Game」の頭文字を取ったエモーショナルなダンスナンバー。5月11日(月)放送の、自身が校長を務めるレギュラーラジオ『SCHOOL OF LOCK!』(TOKYO FM / JFN)では本楽曲の初オンエアが決定している。また、6月7日(日)