顔出しNGの敏腕ライターたちが、注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。10日（深1：55）は、12日放送の『ザ！世界仰天ニュース２時間スペシャル』（同局系後9：00）より元日向坂46の東村芽依が登場。アイドルを卒業し、タレントとしてバラエティに挑む東村の目には、長寿番組の収録はどう映ったのか。アイドル時代の思い出も含めて、たっぷりと語った。【ライブ写真25点】まるでプリンセス…ピンクド