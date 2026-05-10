日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロカット】それぞれの美しさを放つ…&TEAM大歓声で迎え入れられた&TEAMは、赤を基調とした“騎士風”ビジュアルを披露。HARUAは「赤のポイントを入ったかっこいい衣