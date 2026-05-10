「ソフトバンク−ロッテ」（１０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が七回の打席で右膝付近に死球を受け、負傷交代となった。ロッテ・益田のカットボールが膝付近に直撃。球場は怒号が起こり、柳田は苦悶の表情。足をひきずりながら一塁へ向かった後、交代でベンチへと向かった。柳田は１日の楽天戦でも右膝付近に死球を受けて途中交代。打撲と診断されていた。その後、４試合欠場し、６日にスタメン