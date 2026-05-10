◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転優勝した。昨年10月のスタンレー・レディース・ホンダ以来のツアー5勝目。「母の日」にメジャー初制覇を果たした河本。優勝インタビューでは観戦した母・美由紀さんへの思いも口にした。―