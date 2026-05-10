5月9日に撮影された人工衛星画像。イラン船籍のタンカー「セブダ」から立ち上る煙が写っている/Sentinel-2（CNN）米戦闘機の攻撃を受けたイラン船籍のタンカー2隻のうち1隻を捉えた人工衛星画像には、9日になっても船体から煙が立ち上る様子が捉えられている。人工衛星「センチネル2」の写真が撮影されたのは米東部時間9日早朝。ホルムズ海峡の東に浮かぶタンカー「セブダ」の後部から、長い煙が立ち上っているように見える。「セ