「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）平本蓮の弟、平本丈（２２）はＤＥＥＰの飴山聖也に２回２７秒一本勝ちで復活勝利を飾った。昨年９月にブレイキングダウン出身の冨澤大智と激闘の末に判定１−２で惜敗。３年前にアマチュア格闘技の大会で敗れている飴山相手の再起戦が組まれた。桜色の髪で登場した平本。１回飴山の左を浴びて劣勢に。さらに強烈な右で押し込まれると、倒れたあと、上からパンチの