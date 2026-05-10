[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](パナスタ)※15:00開始主審:Damian Kos<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 18 荒木琉偉DF 4 中谷進之介DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流DF 47 中野伸哉MF 8 食野亮太郎MF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 36 山本天翔MF 44 奥抜侃志FW 23 デニス・ヒュメット控えGK 1 東口順昭DF 19 池谷銀姿郎DF 21 初瀬亮MF 10 倉田秋MF 38 名和田我空MF 41 中村仁郎FW 7 宇佐美貴史FW 42 南野遥海FW 97 ウェル