G大阪vs広島 スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](パナスタ)
※15:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 8 食野亮太郎
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 38 名和田我空
MF 41 中村仁郎
FW 7 宇佐美貴史
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
MF 14 松本泰志
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
MF 45 小林志紋
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
※15:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 8 食野亮太郎
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 38 名和田我空
MF 41 中村仁郎
FW 7 宇佐美貴史
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
MF 14 松本泰志
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
MF 45 小林志紋
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル