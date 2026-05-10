映画『プラダを着た悪魔２』で、20年ぶりに帰ってきたナイジェル・キプリング。劇中の彼は、前作から長い時間が経ったにもかかわらず、ミランダ・プリーストリーのそばで、ファッション誌「ランウェイ」の世界に変わらず身を置いている。ナイジェル役のスタンリー・トゥッチが惹かれたのも、まさにその点だったという。 前作『プラダを着た悪魔』（2006）でナイジェルは、ミランダ・プリーストリー