【モデルプレス＝2026/05/10】歌手の小林幸子が5月9日、自身のInstagramを更新。手作りの冷麺を公開した。【写真】72歳ベテラン演歌歌手「半熟卵が神」具材たっぷり冷麺◆小林幸子、手作り冷麺公開小林は「お昼に、冷麺作りましたぁ」「お友達のジョン・キョンファちゃんから、モランボンの冷麺が届いたので、早速頂きます」とつづり、手作り冷麺を披露。キムチや半熟卵、千切りきゅうり、チャーシュー、ほうれん草などがガラスの