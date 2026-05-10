【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の中村雅俊（75）の娘でモデルの中村里砂（36）が5月9日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。母で女優の五十嵐淳子さん（享年73）が亡くなってからの生活について伝えた。【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演◆中村里砂、母・五十嵐淳子さん急逝後の近況綴る里砂は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しまし