『ファンタスティック・ビースト』シリーズのエディ・レッドメイン、『トップガン マーヴェリック』（2022）のマイルズ・テラーが、新作スパイ・スリラー映画『スター・ワン（原題：Star One）』に出演交渉中であることがわかった。米などが報じている。 本作は『ボーン・アイデンティティー』（2002）を手がけたダグ・リーマン監督が、実話をもとに描く物語。大胆不敵で