◇ファーム・リーグ阪神―ソフトバンク（2026年5月10日姫路）阪神2軍は10日、兵庫県姫路市の「ウインク球場」でファーム・リーグのソフトバンク戦を行う。ウインク球場（市立姫路球場）は、12年前の14年8月31日のウエスタン・リーグの中日戦で故・横田慎太郎さん（享年28）が1試合3本塁打を放った場所。当時入団1年目だった横田さんは「9番・中堅」で先発出場し2回、4回、7回にすべて2ラン、逆方向への3本塁打を放ち、4