8日の衆議院法務委員会で、参政党の和田政宗議員が、辺野古のボート転覆死亡事故の問題を取り上げた。【映像】和田議員「最高刑5年がどうなのか」発言の瞬間（実際の様子）和田議員は、この事故について海上保安庁が業務上過失致死傷等の容疑で捜査しているとしたうえで、業務上過失致死傷罪の法定刑が5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であることを確認。「小型船舶では乗客が船長や運航管理者に身を預ける形で乗船しま