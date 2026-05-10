「日本のタレント工場で何かが起こりつつある」16歳逸材にアジアが注目。２戦連続の決勝弾「その名はマキ・キタハラ」【U-17アジア杯】
２戦連発。またも決勝弾だ。
サウジアラビアで開催中のU-17アジアカップで、日本はグループステージで２連勝を飾る。初戦のカタール戦は、先制を許したが齋藤翔の同点弾で追いつくと、10番を背負う北原槙が２発。３−１で逆転勝ちした。
２戦目の中国戦は２−１で勝利。元砂晏翔仁ウデンバの得点で先制し、その後に同点とされるも、決勝点を奪ったのは、またも北原だ。
60分、ペナルティアーク手前でキープすると、巧みなステップで相手をかわし、右足を振り抜く。鋭い一撃をゴール左に突き刺した。
アジアカップの公式アカウントが、このゴールシーンを公開。「日本のタレント工場で何かが起こりつつある。その名はマキ・キタハラ」と綴る。この投稿には「２試合連続ゴラッソ」「普通に決めてるけど、難しいプレイだぞこれ！」「間合い、外し方全部うま！」「景気づけにいいもん見れた」といった声があがった。
FC東京の16歳逸材が、アジアの舞台で特大のインパクトを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番が魅せた！ 中国撃破の圧巻ミドルショット！
サウジアラビアで開催中のU-17アジアカップで、日本はグループステージで２連勝を飾る。初戦のカタール戦は、先制を許したが齋藤翔の同点弾で追いつくと、10番を背負う北原槙が２発。３−１で逆転勝ちした。
２戦目の中国戦は２−１で勝利。元砂晏翔仁ウデンバの得点で先制し、その後に同点とされるも、決勝点を奪ったのは、またも北原だ。
60分、ペナルティアーク手前でキープすると、巧みなステップで相手をかわし、右足を振り抜く。鋭い一撃をゴール左に突き刺した。
アジアカップの公式アカウントが、このゴールシーンを公開。「日本のタレント工場で何かが起こりつつある。その名はマキ・キタハラ」と綴る。この投稿には「２試合連続ゴラッソ」「普通に決めてるけど、難しいプレイだぞこれ！」「間合い、外し方全部うま！」「景気づけにいいもん見れた」といった声があがった。
FC東京の16歳逸材が、アジアの舞台で特大のインパクトを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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