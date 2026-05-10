ドジャースは9日（日本時間10日）、カブスからDFA（メジャー40人枠から外す措置）となったチャーリー・バーンズ投手（30）を獲得したことを発表した。40人枠に空きを作るため、トミー・エドマン内野手（31）を60日間の負傷者リスト（IL）に移行することも発表した。左腕のバーンズは2017年のドラフト4巡目（全体106位）でツインズに入団し、21年にメジャーデビュー。翌22年からは韓国プロ野球・ロッテに所属し、3年間で32勝を