◇米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン第3日（2026年5月9日ニュージャージー州マウンテンリッジCC＝パー72）第3ラウンドが行われ、31位で出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が69で回り、通算2アンダーで12位に浮上した。首位とは8打差。71の西郷真央（24＝島津製作所）は1アンダーで16位。72の山下美夢有（24＝花王）と、73の勝みなみ（27＝明治安田）は1オーバーで31位。72の馬場咲希（2