“リハーサルの合間を使って、母に会いに来ました♪(^o^) 久しぶりに職員の方に車椅子に乗せてもらったようです♪ 容体が安定していてホッとひと安心です♪ もうすぐ誕生日なのでがんばれ〜っ♪“これは2019年6月に声優の津久井教生さんがXにしたポストだ。津久井教生さんが自身の体に異変を感じたのは、2019年3月のこと。突然足がもつれて派手に転んだという。徐々に歩きにくさを感じ、5月にかかりつけの整形外科に行っても「画像