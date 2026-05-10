芝クッション値9.9＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.5％、4角14.6％ダートG前2.5％、4角3.8％※土曜午前5時30分。芝は向正面から4角の内側に部分的な傷みはあるが、全体的には良好。先週同様、速い時計が出ている。ダートは徐々に乾燥しているが時計の出方は標準的。