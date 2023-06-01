◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）試合前の全体練習で阪神・木浪は、春季キャンプでも就いたことのない一塁へ向かった。大山から借りたファーストミットを持ち、田中内野守備走塁コーチと入念に守備位置などを確認。その大山に代わり「6番・一塁」で名前がコールされると、聖地・甲子園からはどよめきが起こった。「緊張はしましたけど、いくと言われたところでいくだけ」地に足を着けた守備を披露した