[5.9 プレミアリーグ第36節](エティハド スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 6 ナタン・アケDF 15 マーク・グエヒDF 27 マテウス・ヌネスDF 33 ニコ・オライリーMF 4 ティジャーニ・ラインデルスMF 10 ラヤン・シェルキMF 11 ジェレミ・ドクMF 20 ベルナルド・シウバMF 42 アントワーヌ・セメニョFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 1 ジェームズ・トラッ