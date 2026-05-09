チャンピオンシップ（イングランド２部）を４位で終えた松木玖生が所属するサウサンプトンは現地５月９日、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ準決勝の第１レグで、同５位のミドルスブラと敵地で対戦した。松木がベンチスタートとなったサウサンプトンは序盤から防戦一方の展開が続くも、粘り強い守備で耐える。34分には敵陣のセンターサークル付近でラリンがボールを奪われた流れから、ボックス内でマクグリーのパスに反