5月9日、東京競馬場で行われたG3・エプソムカップ（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、トロヴァトーレが鮮やかに差し切って重賞3勝目をマークした。2着には2024年の桜花賞馬・ステレンボッシュ。久々の勝利かと思われたところで、トロヴァトーレにハナ差交わされた。エプソムカップ、勝利ジョッキーコメント1着トロヴァトーレC.ルメール騎手「間に合いましたね。ステレンボッシュの後ろはちょうどいいポジションだと思い