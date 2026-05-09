飼い主さんが急に苦しみながら倒れたら、子犬はどうするのか検証してみたら…？予想外の愉快な光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破。「最高」「楽しそう」「笑いが止まらない」といった声が寄せられています。 【動画：『苦しみながら倒れたら、子犬は助けてくれるのか？』検証→心配してくれたと思いきや…まさかの展開】 飼い主さんが苦しみながら倒れたら… YouTubeチャンネル「メイちゃんねる