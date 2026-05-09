◇ラグビーリーグワン第１８節埼玉４５―０ＢＬ東京（９日、熊谷ラグビー場）２連覇王者でレギュラーシーズン（ＲＳ）６位のＢＬ東京は、２位の埼玉に０―４５の完封負け。１０敗目（８勝）を喫し、ＲＳ６位でプレーオフ準々決勝に進んだ。主将のＮＯ８リーチ・マイケルは「遠く熊谷に応援に来てくれたブレイブルーパスファンに、申し訳ない。責任は、選手にある」と、表情を厳しく語った。試合は開始わずか２０秒、埼