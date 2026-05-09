【モデルプレス＝2026/05/09】女優の矢作穂香が、5月8日自身のInstagramを更新。タイで行った挙式の際のウエディングフォトを公開した。【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「ビジュアルがレベチすぎる」美デコルテ際立つタイでの挙式フォト公開◆矢作穂香、タイ挙式でのウエディングフォト披露 5月1日に結婚を報告していた矢作は、「タイ バンコクにて挙式を行いました」と記し、現地のホテル「ザ・ペニンシュラ」の前で撮影