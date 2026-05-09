結婚発表の矢作穂香、タイでの挙式フォト公開 美デコルテ際立つドレス姿に「お姫様みたい」「お洒落で憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の矢作穂香が、5月8日自身のInstagramを更新。タイで行った挙式の際のウエディングフォトを公開した。
【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「ビジュアルがレベチすぎる」美デコルテ際立つタイでの挙式フォト公開
5月1日に結婚を報告していた矢作は、「タイ バンコクにて挙式を行いました」と記し、現地のホテル「ザ・ペニンシュラ」の前で撮影された写真など現地での様子を投稿。美しいデコルテのラインが際立つ白のオフショルダータイプのウエディングドレスにティアラを合わせ、ブーケを手佇む姿を披露している。
また「大好きな空間の中でとても幸せな時間を過ごすことができました」とスタッフやプランナーへの感謝を伝え、写真はFAI PHOTOが撮影したことも添えている。
この投稿に、ファンからは「ドレス姿が美しすぎて二度見した」「お姫様みたいで本当に綺麗」「幸せあふれる写真にほっこりする」「タイでの挙式お洒落で憧れる」「ビジュアルがレベチすぎる」などという反響が寄せられている。
矢作は1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年からファッション雑誌『ラブベリー』の専属モデルとして芸能活動を開始。2013年に放送された自身初主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』で一躍人気を博し、以降様々なドラマや映画に出演している。（modelpress編集部）
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【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「ビジュアルがレベチすぎる」美デコルテ際立つタイでの挙式フォト公開
◆矢作穂香、タイ挙式でのウエディングフォト披露
5月1日に結婚を報告していた矢作は、「タイ バンコクにて挙式を行いました」と記し、現地のホテル「ザ・ペニンシュラ」の前で撮影された写真など現地での様子を投稿。美しいデコルテのラインが際立つ白のオフショルダータイプのウエディングドレスにティアラを合わせ、ブーケを手佇む姿を披露している。
◆矢作穂香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ドレス姿が美しすぎて二度見した」「お姫様みたいで本当に綺麗」「幸せあふれる写真にほっこりする」「タイでの挙式お洒落で憧れる」「ビジュアルがレベチすぎる」などという反響が寄せられている。
◆矢作穂香プロフィール
矢作は1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年からファッション雑誌『ラブベリー』の専属モデルとして芸能活動を開始。2013年に放送された自身初主演ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』で一躍人気を博し、以降様々なドラマや映画に出演している。（modelpress編集部）
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