燃費のイイ本格派SUV！スバルのアメリカ法人は2026年4月1日、SUVとしての魅力をより際立たせた「ウィルダネス」シリーズ初となるハイブリッド車（HEV）「フォレスター・ウィルダネス・ハイブリッド」を発表しました。フォレスターはスバルの中核を担う正統派SUVです。1997年に初代が登場して以降、世界各地で支持を集めてきました。とりわけ北米市場では、実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたコンパクトSUVとして幅広い