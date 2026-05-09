◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節埼玉45―0BL東京（2026年5月9日埼玉・熊谷ラグビー場）埼玉は、1万9244人が詰めかけた試合のキックオフ直後に、CTBに入った長田智希（26）がノーホイッスルトライを決めるなど、風下の前半に4トライを奪って26―0とリード。後半も3トライを奪い、45―0で勝って16勝目を挙げた。埼玉は昨年12月の開幕節でBL東京に46―0で勝っており、2戦連続の完封勝利となった。リーグ戦最終節